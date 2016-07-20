САРОВ - САРАНСК: СПАРРИНГ В ТУМАНЕ

Хоккеисты «Мордовии», ведущие подготовку к своему второму сезону в ВХЛ-Б, приступили к контрольным матчам. В первой игре в Сарове по площадке стелился густой туман, образовавшийся по причине конденсата, ввиду чего зрелищной игры не получилось. Минут по 5-6 в начале каждого периода площадка еще просматривалась, но потом играть было очень сложно. В овертайме удачливее оказались хозяева. В понедельник победу отпраздновала «Мордовия». Вчера вечером имел место еще один матч, но к тому моменту этот номер «ВС» уже был сверстан и отправлен в печать.

«Для нас это был большой урок - сыграть с командой из чемпионата ВХЛ-А, - сказал после двух проведенных матчей наставник «Мордовии» Юрий Воробьев. - Хоть в составе «Сарова» и нет ярких звезд, команда очень ровная, мощная. Видно было, что в некоторых моментах они нас просто «съедали». Но все наши ребята - молодцы. Бились до конца. В концовке матча нам представилось два хороших шанса, и мы их и реализовали. Всегда надо помнить, что игра продолжается 60 минут, но в концовке реально все перевернуть. Несмотря на то, что матч товарищеский, эта победа способна сыграть позитивную роль для «Мордовии». Совсем скоро наступит новый сезон. Мы долго занимались черновой работой - бегали, прыгали, штанги поднимали. Сейчас игрокам необходима разрядка в виде хорошей игры. Надеюсь, результат стимулирует нас на плодотворную работу в дальнейшем. Судить о нашем уровне по соперничеству с одной из команд дивизиона «А», делать какие-то выводы, конечно же, неправильно. Там играет много команд, надо смотреть других соперников. Не стоит раньше времени себя куда-то там возносить. Но положительный момент, повторюсь, определенно присутствует».

ХК «САРОВ» Саров - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск -

2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 - Руденков (Шураков, Бородин, 36:39), 1:1 - Горячев (Акимов, 44:45, мен.), 2:1 - Смолин (Горбунов, 62:31).

ХК «Мордовия»: Попков (Скатов, 31), Брыкин - Бабиков, Саразов - Волков - Медведев, Кружилин - Цицаров, Жданов - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Блохин - Петраков, Абдулкадиров - Швейкин - Исмайлов, Сахаров - Гладышев. Главный тренер - Юрий Воробьев.

13 августа. Саров. «Ледовый дворец».

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ХК «САРОВ» Саров -

3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 - Медведев (Волков, 4:08), 1:1 - Горбунов (Смолин, 31:50), 1:2 - Коннов (Сандер, Румынин, 53:57), 2:2 - Исмайлов (Саразов, Бабиков, 59:28, бол.), 3:2 - Бадрутдинов (Григоров, 59:38).

ХК «Мордовия»: Попков, Брыкин - Бабиков, Саразов - Волков - Медведев, Кружилин - Цицаров, Жданов - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Блохин - Петраков, Абдулкадиров - Швейкин - Исмайлов, Сахаров - Гладышев. Главный тренер - Юрий Воробьев.

15 августа. Саранск. «Ледовый дворец».