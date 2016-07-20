ЮНОШИ «МОРДОВИИ-99» ПРОБИЛИСЬ В ФИНАЛ КУБКА РФС

Воспитанниики МЦПЮФП «Мордовия» пополнили копилку наград еще одним значимым достижением. Подопечные Рената Кутюшева и Виктора Бородулина стали победителями приволжского этапа Кубка РФС среди юношеских команд 1999 года рождения профессиональных клубов ФНЛ и ПФЛ.

«Подводя итоги турнира, прежде всего хочу выразить благодарность Министерству спорта Республики Мордовия за предоставленную возможность организовать эту поездку, - подчеркнул тренер «Мордовии-99» Виктор Бородулин. - Нашей задачей было завоевать путевку на финальный турнир, который с 3 по 13 октября пройдет в Сочи, и мы с этим справились. Надо сказать, что большинство матчей проходили в сложных погодных условиях. Практически ежедневно командам приходилось соперничать в тридцатипятиградусную жару. Как следствие - обилие силовой борьбы на поле и относительно низкая результативность. Только в заключительном туре мы сыграли, что называется, по холодку. Основными конкурентами видели хозяев, смогли их победить и в матче с «Нефтехимиком», добившись попадания в тройку, сыграли без дополнительного напряжения. Счет открыл Сергей Тимошкин. В своем первом голевом моменте он не смог попасть в пустые ворота с двух метров, а когда забивал - убил паука в «девятке», точно пробив с разворота, с расстояния в 25 метров. Комбинацию, приведшую ко второму голу, начал Данилин. Отдал пас вразрез на фланг Тимошкину, тот прострелил вдоль ворот, где Сергей Сорокин был первым на мяче. А затем дубль сотворил Владислав Лошманов. Сначала головой, в противоборстве с защитником, замкнул верховую подачу, а после, выйдя один на один, отправил мяч между ног голкиперу. Нам же забили с рикошета при исполнении штрафного при счете 3:0. В дальнейшем додавили соперника и победили разгромно, чему каждый из ребят, конечно, порадовался. Впрочем, голевых шансов создали столько, что вполне могли побеждать крупнее. Индивидуальных призов регламентом турнира предусмотрено не было, однако можно отметить, что на общем фоне заметно выделялись наши Сорокин и Тимошкин. Участниками финала Кубка РФС предположительно будут 16 команд».

В составе «Мордовии-99» на турнире в Ижевске выступали: Евгений Увин (вр), Алексей Котенко (вр), Линар Хайбуллин, Евгений Стрелов, Юрий Долгов, Денис Бухаров, Владимир Моржаков (к), Сергей Сорокин, Александр Щукин, Артем Сарычев, Сергей Тимошкин, Тимур Юдин, Артем Косов, Никита Данилин, Александр Пивиков, Владислав Лошманов, Тимур Чемарин, Абдул-Азиз Вагапов.