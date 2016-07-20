СЛОВНО ЗАКОЛДОВАННЫЙ НОВОСИБ

На текущей неделе «Мордовия» сыграет дважды. Сегодня вечером подопечные Дмитрия Черышева выйдут на поле стадиона «Нефтехимик» в Нижнекамске, а уже в воскресенье - домашний поединок с краснодарской «Кубанью». Привезти очки из Новосибирска снова не удалось. Снова - потому что какой-то совсем неудобный соперник эта «Сибирь». 2:6, 2:6, 1:2, 1:0, 1:2, 0:2, 2:4, 2:0 - такова хронология результатов встреч «Мордовии» с «орлами», начиная с 2007 года. Всего две победы в восьми предыдущих поединках были в активе Саранска, да и то в родных стенах. А как выезд - поражение за поражением.

Пожалуй, в минувшую субботу флагман мордовского футбола был близок к победе на берегах Оби как никогда ранее. Масса нереализованных моментов в первом тайме, примерно равный футбол (в основном в центральной зоне) после перерыва и один-единственный серьезный момент у хозяев, обернувшийся голом. Такова картинка поединка, если вкратце. «Сибирь», игравшая львиную долю матча вторым номером, пополнила свой турнирный багаж тремя очками. Говоря же относительно «Мордовии», нельзя не отметить, что вот уже в третий раз за семь туров наша команда перенесла адский перелет - сначала Владивосток, потом Хабаровск, теперь Новосибирск. 26 сентября - аналогичный вояж в Красноярск.

«Нефтехимик» в плане «удобности» совсем не «Сибирь». История взаимоотношений двух клубов насчитывает 10 матчей, в семи из которых успех был на стороне «Мордовии» («Светотехники», «Лисмы-Мордовии»). Проигран был только самый первый гостевой матч - в далеком сезоне-1993, когда возможности команд в большинстве аспектов разнились существенно. В 2009 году «Мордовия» разнесла «Нефтехимик» в пух и прах. По истечении 90 минут игры на табло стадиона горел хоккейный счет 8:2. В этом первенстве клуб из Нижнекамска выглядит пока темной лошадкой. Вернувшись в ФНЛ из ПФЛ в ранге чемпиона зоны «Урал-Поволжье», подопечные Рустема Хузина выступают крайне непредсказуемо. Например, победили в Красноярске (1:0) или разошлись миром с «Зенитом-2» (2:2) в Питере. Но при этом отпустили дома «Сибирь» (0:1).

На берега Камы «Мордовия» отправилась на собственном автотранспорте. Утром вторника футболисты, тренеры и персонал выехали из Саранска, пообедали днем в Ульяновске и ближе к вечеру прибыли в Татарстан. Пожелаем успеха нашей команде - как в гостях, так и в родных стенах! Провальный старт «Кубани» бросается в глаза. «Канарейки» проиграли даже «Химкам». После разгрома в Саранске (5:0 в пользу «Мордовии») подмосковный «Милан» разбил дома экс-представителя элиты со счетом 4:1. Посмотрим, как сложится для «желто-зеленых» встреча с «Сибирью». Пока же можно лишь констатировать факт: тренерский мостик под Даном Петреску - в условиях шторма.