КИПЯТ ПРИВОЛЖСКИЕ БАТАЛИИ

Продолжают радовать успехами юношеские команды «Мордовии». В минувшее воскресенье «Мордовия-2000» и «Мордовия-2001» разгромили своих соперников. Подопечные Сергея Першина и Дениса Кукушкина отправили пять безответных мячей в ворота «Волны» из Ковернино (Нижегородская область). Подопечные Василия Дмитренко и Эдуарда Тюшева со счетом 4:1 оставили с носом «Радий».

До финиша предварительного этапа - два тура. В конкурентах у «двухтысячных» традиционно дуэт нижегородских команд. Но если раньше «Волга» и «Олимпиец» в нужный момент тянули друг друга, то вчера как раз их междусобойчик вывел на вершину «Мордовию». «Олимпиец» победил «Волгу» (1:0) и сразу же потеснил земляков в таблице. Развязка близка! 22 августа «М-2000» едет в гости к «Волге», 24 августа принимает дома «Олимпиец». Необходимо собраться и выжать из себя максимум.

Гораздо проще «Мордовии-2001», которой в двух оставшихся матчах достаточно будет набрать всего одно очко. Несмотря на отрыв в шесть очков от вышедшего на третье место «Спартака» из Йошкар-Олы, а также две победы над ним в личных встречах (1:0 и 1:0), потенциально марийцы имеют возможность выступить возмутителями спокойствия. Как и «Радий», у которого в наличии отложенный матч с «Олимпийцем» (24 августа). Разглядеть причину в турнирном раскладе можно не сразу, но она есть, и весьма веская. Дело в том, что еще не исключена ситуация, что у трех команд - «Мордовии», «Олимпийца» и «Спартака» - может оказаться по 19 очков. Однако верим в лучшее! Победная поступь тому твердое основание.

В третьем эшелоне - соперничестве юношеских команд 2002 года - большее число команд, совсем другой календарь и турнирная ситуация уже не располагает к успеху. Однако команда Владимира Медведева и Артема Просвирнина еще ни разу не уступила своим соперникам крупно, бьется в каждом матче, а не далее как 6 августа порадовала волевой победой 4:2 над сверстниками СДЮСШОР-8. Уступая к 12-й минуте два мяча, саранские ребята не только вернулись в игру, сравняв счет к перерыву, но и победили с той же разностью. Одним из ключевых эпизодов в матче стал пенальти, назначенный при счете 2:3 и отраженный нашим вратарем Ярославом Антоновым. Аплодируем и от души желаем новых побед!

«МОРДОВИЯ-2000» Саранск - «ВОЛНА-2000» Ковернино - 5:0

Голы: 1:0 - Николай Никулин (27), 2:0 - Вадим Панфин (34), 3:0 - Николай Никулин (45), 4:0 - Кирилл Фокин (52), 5:0 - Николай Никулин (75).

«Мордовия-2000»: Новиков (Миндров, 41), Семенов, Носов (к), Галкин, Поляков (Кураев, 65), Ильин (Сайгушев, 76), Аверяскин (Артюхин, 76), Панфин (Донской, 76) Шамшурин (Мамедов, 65), Фокин (Абинов, 65), Никулин. Тренеры - Сергей Першин и Денис Кукушкин.

14 августа. Саранск. Стадион «Старт» (первое поле). Два тайма по 40 минут.

«МОРДОВИЯ-2001» Саранск -

«РАДИЙ» Нижний Новгород - 4:1

Голы: Данила Калиханов (30, 48), Герман Поветкин (36), Миша Давтян (69).

«Мордовия-2001»: Чекашкин, Мухин, Федоров (к), Кузнецов (Н. Антонов, 58), Ручкин (Сотов, 66), Федак (Бояркин, 50), Калиханов (Горлиенко, 55), Поветкин, Каргин (Давтян, 48), Афанасьев (Кокунов, 65), Ермаков (Минаев, 35). Тренеры - Василий Дмитренко и Эдуард Тюшев.

Предупрежден: Федоров, 57.

14 августа. Саранск. Стадион «Старт» (первое поле). Два тайма по 35 минут.

«ВОЛГА-2002» Нижний Новгород - «МОРДОВИЯ-2002» Саранск - 3:2

Голы: 1:0 - Сергей Прокопенко (7), 1:1 - Владислав Абрамов (13-пен.), 2:1 - Сергей Прокопенко (2-й тайм), 3:1 - Никита Кривцов (2-й тайм), 3:2 - Максим Гололобов (60).

«Мордовия-2002»: Баулин, Дадонов, Шафеев, Иркаев, Юсупов, Юдин, Гололобов (к), Асаинов (Потапов, 40), Каргин (Киселев, 46), Абрамов, Коляденков (Курбатов, 46). Тренеры - Владимир Медведев и Артем Просвирнин.

12 августа. Городец. База отдыха «Изумрудное». Два тайма по 35 минут.