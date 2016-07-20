КУБОК МОРДОВИИ ПРОПИСАЛСЯ В ТОРБЕЕВЕ

В республиканском футболе разыгран первый трофей. Третий год подряд обладателями Кубка Мордовии становятся футболисты «Торбеева». Пятый год кряду эта команда играет в финале. Все началось в 2012 году. Две первые попытки обернулись неудачами - поражения от «Лямбиря» (0:2) и «МГПИ-Мордовии» (0:1 в дополнительное время). Зато потом были 2:0 над ромодановским «Вымпелом», 2:0 над МГПИ, и вот сейчас - 4:2 над тем же соперником.

Студенты пединститута, если смотреть поверхностно, выходят самыми заклятыми соперниками торбеевцев по кубковым финалам. Однако все совсем не так. Причина проста: в трех обозначенных финалах под маркой «МГПИ-Мордовия» играли три совершенно разные команды, которыми руководили три разных тренера - Игорь Шинкаренко, Владимир Рокунов и Игорь Лайкин. И еще один любопытный факт. Ровно до «Торбеева» - с 2008-го по 2011 год - пять финальных попыток завоевать Кубок Мордовии предпринимал «Локомотив-СВРЗ». Только у «вагоностроителей» все было наоборот - сначала два успеха, но следом три разочарования.

«Финал, по тому, как он складывался, вышел для нас, пожалуй, самым простым матчем, - поделился своими впечатлениями после завоевания титула главный тренер «Торбеева» Андрей Бобрик. - Куда труднее был наш путь к решающему матчу. Но так вышло, что уже на третьей минуте капитан команды Сергей Антипов ударом со штрафного поразил «девятку». Удвоил успех Василий Федосейкин, утроил - Николай Назаркин. Стоило номинальным хозяевам отыграться, как мы забили четвертый мяч. А еще очень много возможностей забить упустил Владимир Змеев. Впрочем, сопернику надо отдать должное - ребята бились до конца. Поражение 3:6 в чемпионате практически накануне финала?! Я бы не стал сравнивать две эти игры. Составы ведь были совсем другие - что у нас, что у них. Травмированные, дисквалифицированные с обеих сторон, отсутствие Паши Томилина в нашей кубковой заявке - все это вносило серьезные коррективы. Искренне благодарен своим подопечным за эту победу. И не могу в очередной раз не поблагодарить районное руководство в лице главы Ивана Тимофеевича Шумкина. Развивать футбол на местах тяжело, но при должном внимании и поддержке многое может быть по плечу. У нас молодая и перспективная команда, у которой все самое лучшее впереди».