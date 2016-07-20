В САРАНСКЕ ПРОЙДЕТ ФИНАЛ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

С 16 по 19 августа в Саранске состоится финал летней Спартакиады среди объединенных команд региональных газовых компаний и газораспределительных организаций группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз», в котором принимают участие более 500 спортсменов.

Вчера в спортивном комплексе «Мордовия» состоялась торжественная церемония открытия Спартакиады с участием Председателя Правительства Республики Мордовия Владимир Сушкова, представителей руководства ООО «Газпром межрегионгаз» и его дочерних обществ.

В корпоративных соревнованиях принимают участие сильнейшие спортивные команды из 26 регионов Российской Федерации, которые вышли в финал, показав хорошие результаты в зональных этапах Спартакиады. Они разыграют комплекты наград в мини-футболе, мужском и женском волейболе, настольном теннисе.

Финальные игры пройдут 18 августа, после чего в Ледовом дворце состоится церемония награждения победителей и призеров, которую возглавят заместители председателя Организационного комитета группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз» - Геннадий Никонов и Дмитрий Петросов.

«Саранск в третий раз принимает финалы Спартакиады газовых компаний. В 2011 году в столице Мордовии прошла IX Спартакиада «Газпрома». В 2012 году - V летняя Спартакиада «Газпром газораспределение». Сегодня в гостях у нас сотрудники группы компаний «Газпром межрегионгаз», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» Максим Автаев. - Они делают весомый вклад в будущее своих компаний».

ООО «Газпром межрегионгаз» ежегодно проводит корпоративные Спартакиады. Мероприятия проходят в регионах, где присутствуют дочерние общества компании. Главные цели проведения Спартакиад: популяризация здорового образа жизни и сохранение спортивных традиций.