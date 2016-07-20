ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В САРАНСКЕ

13 августа на стадионе «Саранск» победители районных соревнований встречались в Суперфинале, оспаривался титул лучшей команды городского округа по дворовому футболу. Матчи проходили по двум возрастным категориям: юноши 2002-2003 годов рождения и юноши 2004-2006 годов рождения. Игры проходили в очень упорной борьбе, и победители были определены лишь в концовке.

В старшей группе первое место занял лицей № 26, второе - школа № 28, третье - школа № 38. В младшей группе «золото» за ребятами из школы № 30, «серебро» - за представителями школы № 25, «бронза» - у юных футболистов школы № 33. Участники, занявшие призовые места, были награждены кубками, дипломами соответствующих степеней и призами. Командам-победителям вручили комплекты футбольной формы.

В торжественном награждении принимали участие: министр спорта Мордовии Владимир Гаврилович Киреев, президент Федерации футбола РМ и директор МЦПЮФП «Мордовия» Александр Викторович Яшков, начальник Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск Владимир Семенович Чегодайкин, глава администрации Пролетарского района Александр Александрович Кузьмин, заместитель главы администрации Ленинского района Владимир Владимирович Пряхин.

На волейбольных площадках возле водоема стадиона «Старт» прошел турнир по пляжному волейболу среди четырнадцати женских и семи мужских команд. Каждая команда состояла из двух человек. Всего в соревнованиях участвовало 14 мужских и 7 женских команд. Мужское «золото» выиграли Николай Маскалюк и Дмитрий Федотов, женское - Елена Доброшкина и Наталья Герасимова.

На базе Конно-спортивного комплекса прошли соревнования по конкуру, собравшие более 50 спортсменов. В первом уровне сложности победителем стала Аня Яшина (на лошади по кличке Ассоль), «серебро» - у Валерии Сыресиной (на лошади Офелия), «бронза» - у Ирины Моховой (на лошади Лапландия). Призеры второго уровня сложности: Алина Козина (на лошади по кличке Неаполь), Полина Балакина (на той же лошади) и Виктория Криворотова (на Люксембурге). На третьем уровне сложности победила Анастасия Куприкова (Люксембург). Вместе с ней на подиум вошли Алена Шадрина (лошадь Санадор) и Елена Бурлаева (Люксембург).