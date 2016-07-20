АНЮШИНА И СТЕПАНОВА - ПЯТЫЕ НА ПЯТИСОТМЕТРОВКЕ В РИО

Россиянки Елена АНЮШИНА (уроженка села Жабино Ардатовского района Мордовии) и Кира Степанова заняли пятое место в финале соревнований по гребле на байдарке-двойке на дистанции 500 метров в рамках Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро с результатом 1.46,319.

«Золото» выиграли венгерки Габриэла Сабо и Данута Козак (1.43,687). Вторыми стали немки Франциска Вебер и Тина Дитце (1.43,738). Тройку призеров замкнули представительницы Польши Каролина Найя и Бета Миколайчик (1.45,207). Добавим, что на полуфинальной стадии Анюшина и Степанова преодолели аналогичную дистанцию за 1:42.43, уступив только полячкам (1:41.68) и белорускам (1:42.28).

БАЙДАРКИ-ДВОЙКИ. 500 метров. Женщины. 1. Венгрия (Д. Козак и Г. Сабо) - 1:43.68. 2. Германия (Т. Дитце и Ф. Вебер) - 1:43.73. 3. Польша (Б. Миколайчик и К. Найя) - 1:45.20. 4. Украина (И. Грищун и А. Тодорова) - 1:45.86. 5. РОССИЯ (К. Степанова и Е. Анюшина) - 1:46.31. 6. Белоруссия (М. Литвинчук и Н. Лепешко) - 1:46.96. 7. Казахстан (И. Подойникова и Н. Сергеева) - 1:48.36. 8. Австралия (А. Бернетт и А. Булл) - 1:51.91.