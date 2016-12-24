Диалог с героем о главном

Активные жители Мордовии занялись плетением маскировочных сетей для наших бойцов
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Саранске прошло патриотическое мероприятие, к которому присоединились участники разных...
В Институте механики и энергетики МГУ им. Огарёва в рамках патриотической акции «Служу Отечеству» урок мужества для студентов провёл финалист региональной программы «Герои среди СВОих» Андрей Шурыгин.
Андрей с юности хотел служить во благо Родины. Сначала был бойцом поискового отряда, затем служил на флоте. С начала СВО молодой человек оказался в числе первых, кто отправился на передовую.
В честь легендарного земляка Михаила Девятаева взял позывной «Мордвин». Был водителем-санитаром БТР-80 и стрелком группы прикрытия. За проявленные в боях смелость и преданность долгу удостоен медали «За храбрость» II степени.
Такие встречи помогают молодёжи найти правильные ориентиры в современной истории и вкладывают важные жизненные ценности.
