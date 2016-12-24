Стартовал прием заявок на III Всероссийскую муниципальную премию «Служение»

В нашей стране стартовала III Всероссийская муниципальная премия «Служение», учрежденная Президентом РФ, чтобы отметить заслуги людей, внесших особый вклад в развитие своих муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

«Это возможность показать всей стране практики, которые помогут сделать свой муниципалитет лучше, но и самое главное – на федеральном уровне выразить благодарность тем, кто служит своей малой родине и людям. Это жители больших и малых городов, сельских поселений, деревень, которые преданы делу, несут ответственность за тех, кто рядом, и готовы служить ради общего блага. Президент нашей страны сказал, что работа на муниципальном уровне – это миссия. Сегодня муниципальное сообщество формирует культуру любви к родному краю, бережно сохраняя исторические корни и одновременно двигаясь вперед, внедряя инновационные решения. Важным инструментом в работе местных властей становится опыт коллег. В ходе подготовки к старту III Всероссийской муниципальной премии «Служение» было принято решение о расширении круга экспертов для популяризации и поиска уникальных проектов, усилении контроля качества оценки и отбора заявок на этапе экспертного голосования, а также тиражирования историй победителей на государственных площадках», – прокомментировала Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

В этом году в расширенном заседании Наблюдательного совета приняли участие лауреаты первой и второй Премии, а также люди с удивительной судьбой. В ходе заседания утвердили 10 номинаций: «Мужество и героизм на благо служения Родине», «Благополучие семьи – приоритет государства», «Развитие территории – благополучие жителей», «Укрепляем партнерство – расширяем возможности», «Инициатива каждого – общий успех», «Великое наследие для будущих поколений», «Диалог с населением – открытость власти» и «Молодой современный управленец на службе страны». Также члены Наблюдательного совета поддержали учреждение двух новых номинаций – «С передовой СВО в муниципалитет» и «Профессиональные кадры – будущее муниципалитета».

Номинировать проект, управленческое решение или инициативу можно на сайте: премияслужение.рф

Награждения победителей пройдет в апреле 2026 года в рамках Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ». Организатором Премии является Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ.