АНО «Диалог Регионы» рассказала о самых распространенных фейках этого года

За 9 месяцев 2025 года в российском сегменте интернета зафиксировали 3 162 уникальных фейка. Как сообщает АНО «Диалог Регионы», этот показатель стал максимальным за весь период наблюдения за информационными вбросами в нашей стране. При этом количество копий фейков, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, не изменилось и составило 5,5 млн.

«После выраженного тренда на снижение числа копий фейков с января по апрель 2025 года (в сравнении с 2024 годом), наблюдался стремительный рост с мая по сентябрь, что выровняло показатели до значений 2024 года», – прокомментировал начальник Управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.

В список самых популярных тем вошли политика, социально значимые происшествия, здравоохранение, информационные технологии и социальная защита. Больше всего уникальных фейков касаются политической темы. Стоит отметить, что в сфере информационных технологий наибольшая часть сфабрикованных инфоповодов связана с отечественным мессенджером MAX.

Среди вбросов, которые в этом году набрали больше просмотров, оказались: масштабное цунами у Петропавловска-Камчатского, «взрыв» на Крымском мосту, нашествие «смертельно опасных» пауков-ос, введение в России единой школьной формы, а также исчезновение из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» продукции компании Mars.

Как отличить правду от вымысла, расскажут участники международного форума «Диалог о фейках 3.0», который пройдет в Москве 29 октября. Здесь соберутся 2 000 экспертов из 80 стран.