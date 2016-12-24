Жители Мордовии могут защититься от мошенников с помощью «Госуслуг»

На «Госуслугах» появилась новая «жизненная ситуация» – «Защита от мошенников в сети». Сервис объединяет комплекс мер безопасности, в том числе все доступные на портале инструменты противодействия мошенникам.

В них входит самозапрет на кредиты, новые сим-карты, возможность проверки своей кредитной истории или информации о подозрительном звонке. Представлены и подробные инструкции, например, что делать, если гражданин сообщил мошенникам пароль, а также другие рекомендации, которые позволят не попасться на схемы злоумышленников.

С момента запуска сервиса им воспользовались уже больше двух миллионов россиян.

«Мы объединяем государственные услуги по принципу «жизненных ситуаций». Таким образом, человек комплексно и разом решает возникающий у него вопрос. Это позволяет оказывать госуслуги проще и быстрее – примерно на 30% в среднем», – сказал зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко.