В Правительстве России обсудили предоставление казначейских инфраструктурных кредитов

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин провел заседание штаба Правительственной комиссии по региональному развитию, на котором обсуждались ход реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», вопросы кассового исполнения программ, а также заявки на финансирование региональных проектов с привлечением казначейских инфраструктурных кредитов.
«Мы продолжаем активно рассматривать заявки регионов на финансирование, чтобы они могли оперативно приступить к работе. Сегодня штаб одобрил заявки Курской области, Краснодарского края и Республики Бурятия на сумму 15,62 млрд рублей. Это 12 проектов, включающих 14 объектов. Средства казначейских инфраструктурных кредитов будут направлены на модернизацию систем ЖКХ, проекты в сфере транспортной инфраструктуры и благоустройства», — сообщил Марат Хуснуллин.
Он также отметил регионы, добившиеся высоких результатов по выполнению ключевых показателей. Среди них Республика Мордовия, а также Татарстан, Адыгея, Саратовская и Пензенская области, Чеченская Республика.
Напоминаем, что программа казначейских инфраструктурных кредитов курируется Минстроем России при участии Фонда развития территорий. На сегодняшний день одобрены заявки в 82 регионах на общую сумму 333,76 млрд рублей. Большая часть этих средств будет направлена на реновацию коммунальной инфраструктуры.
