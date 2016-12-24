Представители Мордовии с коллегами из других регионов обсудили партнерство государства и бизнеса

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления открыла региональные дни III Всероссийского форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ». Они пройдут в 8 регионах и соберут представителей муниципального сообщества со всей страны.

«Каждая двухдневная деловая программа будет нацелена на поиск новых решений в развитии муниципалитетов. Муниципалитет будущего – это муниципалитет, в котором комфортно жить, и где каждый имеет возможность самореализации. Это целая экосистема, ориентированная на человека. Такие условия для жителей и должна создавать местная власть с учетом новых вызовов и использованием передовых идей. Вместе с тем, мы не отказались от формата выездных муниципальных практик, и наряду с новыми подходами участники на местах будут знакомиться с лучшими наработками коллег и обмениваться опытом. Наш Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно обращал внимание, что муниципальная власть ближе всего к людям. Ежегодные региональные дни форума направлены на повышение эффективности системы управления, а, значит, и качества жизни граждан», – прокомментировал замначальника управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

«Эффективно решать задачи можно лишь при тесном взаимодействии всех уровней власти, и выстраивание такой системы ведет Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Неважно, работаем мы в небольшом селе или в городе-миллионнике – всех нас объединяет служение своей земле, любовь к малой родине и стремление к ее развитию», – добавила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

16-17 октября в Минеральных Водах Ставропольского края участники форума обсудили «Партнерство государства и бизнеса как инструмент ускоренного роста». Здесь собрались представители муниципального сообщества, федеральных, региональных органов власти, Совета Федерации, Государственной Думы, общественных организаций и бизнеса. Среди них также присутствовали участники из Мордовии – Глава Ардатовского района Александр Антипов и Глава Кадошкинского района Андрей Чаткин.

Региональные дни будут проходить до апреля 2026 года, когда состоится сам Всероссийский форум «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ». Также здесь наградят лауреатов муниципальной премии «Служение».

Напомним, что форум проводится по поручению Президента РФ для обсуждения актуальных вопросов развития и поддержки муниципальных образований страны. Организатором форума выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента России.