В Мордовии продолжается благотворительная акция «Ромашка желаний»

Уже полмесяца в нашей республике длится благотворительная акция «Ромашка желаний», которая проводится «Единой Россией» по партпроекту «Крепкая семья». Она стартовала в День многодетной семьи и продлится до конца октября.

Акция направлена на те семьи, чьи отцы сейчас защищают нашу Родину в зоне СВО. Каждый лепесток на «ромашке» – чьё-то желание или маленькая мечта, исполнять которые будут благотворители из нашей республики. Проект охватит больше 100 семей из Мордовии.

Первый лепесток с символической ромашки 30 сентября сорвал Глава РМ Артём Здунов. За ним последовали другие известные в республике люди.

«Мне выпала честь вытянуть лепесток с именем многодетной семьи Бабаджановых. Вместе мы отправимся в мотошколу MZM, где ребята познакомятся с миром спортивных мотоциклов, узнают о безопасности, экипировке и настоящем духе скорости. А после – продолжим день в кукольном театре. Такие акции – это не просто благотворительность. Это живая связь между людьми, доброта в действии, которая объединяет и вдохновляет», – поделился Председатель Регионального отделения ВОД «Отцы России» РМ Максим Захаров.