Стартует первый межрайонный фестиваль-конкурс «СВОи – здесь!»

В Мордовии запускается масштабный творческий конкурс для авторов и исполнителей патриотических произведений! Инициатор фестиваля – финалист региональной программы «Герои среди СВОих» - Николай Кочегаров.



Что ждёт победителей: звание лауреата и дипломанта, специальные призы и подарки.

Категории конкурса: авторские песни (соло), нсамблевое пение, бард-исполнение, чтение стихов военно-патриотической тематики.

Кто может участвовать: от 12 лет и старше. Заявки принимаются до 20 октября 2025 г. Направляйте ваши заявки на почту: SVOi-zdes@mail.ru

8 ноября 2025 г. – финал и церемония награждения в Центре культуры Ковылкинского района. Участвуйте и покажите силу любви к Родине.