Центризбирком и АНО «Диалог Регионов» усилят контроль за фейками

В преддверии выборов, которые пройдут в середине сентября, ЦИК РФ и АНО «Диалог Регионы» объединяют усилия для обеспечения реагирования на распространение недостоверной информации в интернете. Сегодня эта работа особенно важна и актуальна, так как в этом году АНО «Диалог» стала одним из учредителей Международной ассоциации по фактчекингу GFCN. Это дало возможность также привлекать к опровержению фейков иностранных экспертов.

В прошлом году количество недостоверной информации по сравнению с 2023 годом увеличилось примерно в 2,5 раза – с 60 уникальных фейков до 149, среди которых 2 выявили в Республике Мордовия. Количество копий фейков выросло в 19 раз. Большая их часть была связана с выборами Президента России.

12-14 сентября, когда будет проходить ЕДГ, прогнозируется распространение недостоверной информации, созданной с помощью ИИ.

«Нельзя не признать, что стремительным развитием генеративных нейросетей воспользовались не только творческие люди, но и политические мошенники. Распространение фейковых новостей со сгенерированными иллюстрациями, видеодипфейков может быть направлено как на дискредитацию конкретных людей, так и избирательной системы в целом. Наша задача – противопоставить опасным фейкам правду, профессионализм и здравый смысл. В данном случае мы обновили соглашение о взаимодействии с АНО «Диалог Регионы», которая за относительно короткий срок выстроила систему эффективной коммуникации между гражданами и органами власти, создав сеть Центров управления регионами», – рассказала Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Несмотря на стремительно набирающие популярность нейросети, текстовые фейки по-прежнему остаются основой для распространения дезинформации. Среди фейков о ЕДГ преобладают сообщения о якобы нарушениях выборного процесса: о подкупах голосов, вбросах бюллетеней, фальсификации документов сотрудниками избирательной комиссии. В тренде также недостоверные сообщения об актах вандализма на избирательных участках и терактах.

«Проверка информации на истинность, фактчекинг, объединение людей с экспертизой в этой области – это то, чем мы занимаемся на постоянной основе, – поделился гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак. – На мой взгляд, критическое мышление и соблюдение правил информационной безопасности необходимо развивать в масштабах страны и всего мира. Генерация, распространение и потребление фейков – это, к сожалению, мировой тренд. И если мы хотим, чтобы информация о России и ее общественно-политических институтах, в том числе и избирательной системе, соответствовала действительности, мы должны развенчивать фейки и доносить достоверную информацию. И созданная с нашим участием GFCN позволяет привлекать к этой работе экспертов из глобального сообщества».

Соглашение о взаимодействии между ЦИК РФ и АНО «Диалог Регионы» заключено в 2021 году. Его цель – сотрудничество в сфере информационно-разъяснительной деятельности о выборах. Стороны взаимодействуют в части выявления информационных рисков, организации тренингов для сотрудников избиркомов, подготовки контента для пабликов комиссий регионов. Теперь сфера совместной деятельности будет расширена.