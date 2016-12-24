В Октябрьском районе Саранска благоустроят несколько дворовых территорий

По информации мэра Саранска Владимира Быкова, в настоящее время во дворах домов №2 и №4 по улице Гожувская сотрудники подрядной организации занимаются подготовкой основания под асфальтовое покрытие и установкой бордюрного камня.

В рамках муниципальной программы в этом году работы по благоустройству дворовых территорий в Октябрьском районе также планируется провести на ул. Косарева, 7, ул. Косарева, 7 кор. 1, ул. Косарева, 9, ул. Волгоградская, 140, ул. Волгоградская, 142, ул. Косарева, 1 кор. 1, ул. Косарева, 1 кор. 2, пр. 70 лет Октября, 76, ул. Косарева, 17.