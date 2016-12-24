На остановках Саранска появились плакаты #МордовияКурсНаРождаемость

Социум

Они посвящены семье, детям и любви. «Про настоящее и про то, каким мы видим будущее республики и страны: с большими дружными семьями. Мордовия – республика для семьи!», – написал Глава республики Артём Здунов в соцсетях, рассказав о таком обновлении.

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