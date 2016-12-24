Слесарь-сборщик из Мордовии стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

В Архангельске определили победителя и лауреатов Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди слесарей-сборщиков. В течение нескольких дней участники из восьми регионов страны выполняли теоретические и практические задания.



Мордовию на конкурсе представлял слесарь-сборщик из ООО «Эм-Кабель» Алексей Хайдуков. По итогам проверки знаний и слесарного мастерства Алексей Хайдуков вошел в тройку лучших специалистов и завоевал диплом лауреата Всероссийского конкурса.