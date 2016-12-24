Поздравление Главы Мордовии с Днём работника торговли

«Важно, чтобы вы создавали большие и крепкие семьи»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Уважаемые работники торговли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Торговля была и остаётся важнейшей составляющей экономики Мордовии. Она способствует развитию региона и его процветанию. Благодаря вам жители республики приобретают качественные товары и поддерживают местных производителей, растёт оборот внешней торговли.
Ваш профессионализм, ответственность и умение общаться с людьми - важные факторы успеха в этой сфере. Увеличение объёмов розничной и оптовой торговли, расширение присутствия на ведущих онлайн-площадках - всё это результаты вашего труда. Вы создаёте новые рабочие места, укрепляете экономику нашей республики, осваиваете современные формы работы.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и энергии для новых свершений!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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