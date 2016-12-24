Поздравление Главы Мордовии с Днём работника торговли

Уважаемые работники торговли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Торговля была и остаётся важнейшей составляющей экономики Мордовии. Она способствует развитию региона и его процветанию. Благодаря вам жители республики приобретают качественные товары и поддерживают местных производителей, растёт оборот внешней торговли.

Ваш профессионализм, ответственность и умение общаться с людьми - важные факторы успеха в этой сфере. Увеличение объёмов розничной и оптовой торговли, расширение присутствия на ведущих онлайн-площадках - всё это результаты вашего труда. Вы создаёте новые рабочие места, укрепляете экономику нашей республики, осваиваете современные формы работы.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и энергии для новых свершений!

Глава Республики Мордовия А. Здунов