Жители Мордовии могут воспользоваться новым автобусным маршрутом «Инсар– Рузаевка»

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Как сообщает Госкомтранс РМ, по просьбам граждан с 21 июля в республике начнет действовать новый автобусный маршрут № 211«Инсар– Рузаевка».
Автобусы будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам по расписанию:
- с автостанции г. Инсар в 7:00, 13:00
- с автостанции г. Рузаевка в 8:20, 14:20.
Для льготной категории граждан предусмотрен бесплатный проезд.
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