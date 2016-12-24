Жители Мордовии могут воспользоваться новым автобусным маршрутом «Инсар– Рузаевка»

Как сообщает Госкомтранс РМ, по просьбам граждан с 21 июля в республике начнет действовать новый автобусный маршрут № 211«Инсар– Рузаевка».

Автобусы будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам по расписанию:

- с автостанции г. Инсар в 7:00, 13:00

- с автостанции г. Рузаевка в 8:20, 14:20.

Для льготной категории граждан предусмотрен бесплатный проезд.