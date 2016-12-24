Президент России Владимир Путин поздравил молодожен с Днем семьи

8 июля 2025 года Глава государства Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям второго Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца».

«Это яркое, по-настоящему красивое событие, приуроченное к замечательному празднику – Дню семьи, любви и верности, проходит во второй раз, но уже обрело широкую популярность и свои традиции. Главная из них – трогательная, торжественная церемония бракосочетания. В этом году в ней участвуют более 200 пар. Хочу пожелать семьям, которые начинают свою историю, всегда хранить искренние чувства взаимопонимания, уважения, доверия и, конечно, те ценности, которые передали нам наши предки, а это почитание старших, забота о детях, святость материнства», – отметил в приветствии Владимир Путин.

Фестиваль «Россия. Соединяя сердца» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и продлится с 8 по 10 июля. Для участников запланирована культурно-познавательная программа с лекциями, мастер-классами, концертами и выставками.

На свадебном фестивале в Москве две пары из Мордовии заключат брачный союз ­ – Артём Вантяйкин и Ангелина Нефедова, Павел Балобанов и Татьяна Славиковская.

Знаковым событием фестиваля будет передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Огонь привезен из Мурома – одного из древнейших городов России, где жили святые Петр и Феврония, ставшие символом любви и верности. Молодожены примут огонь от супружеских пар, которые заключили браки на первом Всероссийском свадебном фестивале в 2024 году.

Подробности на официальном сайте Президента России.