В Саранске семейным парам вручили медали «За любовь и верность»

8 июля в Администрации города состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Мэр Саранска Владимир Быков вручил семейным парам, прожившим вместе долгие годы, медали «За любовь и верность».

Награды были вручены семье Демкиных - Валерию Васильевичу и Элле Рафаилевне, семье Дудкиных - Сергею Геннадьевичу и Наталье Алексеевне, семье Осиповых - Сергею Ивановичу и Валентине Степановне.



На мероприятии чествовали супружеские пары, прожившие вместе 50 лет и более. Это - Николай Трофимович и Татьяна Андреевна Морозовы, Павел Александрович и Валентина Ивановна Макаровы, Александр Владимирович и Валентина Николаевна Потаповы, Владимир Михайлович и Ольга Гиззатовна Денисовы, Николай Андреевич и Людмила Владимировна Маскаевы, Александр Николаевич и Антонина Николаевна Афонины.



А Юрий Григорьевич и Раиса Михайловна Кузнецовы отмечают уже 61 год совместной жизни!



