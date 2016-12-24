В Саранске семейным парам вручили медали «За любовь и верность»

«Передадим наши традиции потомкам»
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
8 июля в Администрации города состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Мэр Саранска Владимир Быков вручил семейным парам, прожившим вместе долгие годы, медали «За любовь и верность».
Награды были вручены семье Демкиных - Валерию Васильевичу и Элле Рафаилевне, семье Дудкиных - Сергею Геннадьевичу и Наталье Алексеевне, семье Осиповых - Сергею Ивановичу и Валентине Степановне.
На мероприятии чествовали супружеские пары, прожившие вместе 50 лет и более. Это - Николай Трофимович и Татьяна Андреевна Морозовы, Павел Александрович и Валентина Ивановна Макаровы, Александр Владимирович и Валентина Николаевна Потаповы, Владимир Михайлович и Ольга Гиззатовна Денисовы, Николай Андреевич и Людмила Владимировна Маскаевы, Александр Николаевич и Антонина Николаевна Афонины.
А Юрий Григорьевич и Раиса Михайловна Кузнецовы отмечают уже 61 год совместной жизни!
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