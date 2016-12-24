В Саранске коммунальные службы продолжают сражаться с борщевиком

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По информации городской Администрации, в ходе очередного этапа работ ликвидация борщевика произведена в пойме реки Инсар, на улицах - Красная, Республиканская, Серова, Б. Хмельницкого, а также на улице Мичурина в поселке Ялга.
Оставить заявку на покос борщевика на придомовой территории МКД можно в управляющей компании или по номерам 071 и 24-24-71.
В случае, если ядовитый сорняк произрастает на муниципальной территории, заявку следует направлять в ЕДДС по тел. 24-07-07.
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Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
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