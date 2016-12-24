В Мордовии особая экономическая зона «Система» зарегистрировала еще одного резидента

В Мордовии особая экономическая зона «Система» продолжает активно наполняться резидентами. По информации Минэкономики РМ, компания «Контролс Компонентс» планирует реализовать здесь инвестиционный проект «Системы измерения массы и уровня продуктов».



Проект предусматривает разработку и производство высокоинтеллектуальных контрольно-измерительных приборов, емкостного оборудования и центробежных систем.

Объем инвестиций предусматривается в размере свыше 241 миллиона рублей, на производстве будет создано более 50 новых рабочих мест.

В номенклатуре товаров — манометры, расходомеры, уровнемеры, датчики температуры, емкостное оборудование, сепараторы, декантеры.



