В Мордовии особая экономическая зона «Система» зарегистрировала еще одного резидента

«Важно, чтобы вы создавали большие и крепкие семьи»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
В Мордовии особая экономическая зона «Система» продолжает активно наполняться резидентами. По информации Минэкономики РМ, компания «Контролс Компонентс» планирует реализовать здесь инвестиционный проект «Системы измерения массы и уровня продуктов».
Проект предусматривает разработку и производство высокоинтеллектуальных контрольно-измерительных приборов, емкостного оборудования и центробежных систем.
Объем инвестиций предусматривается в размере свыше 241 миллиона рублей, на производстве будет создано более 50 новых рабочих мест.
В номенклатуре товаров — манометры, расходомеры, уровнемеры, датчики температуры, емкостное оборудование, сепараторы, декантеры.
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Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
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