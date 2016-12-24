В Саранске общественники обращают внимание властей на тротуар с «исчезнувшим» асфальтом

Активисты молодежного крыла регионального отделения Народного фронта обратили внимание Администрации города на неудовлетворительное состояние тротуара по улице Коваленко - от дома № 4 до дома № 6.

В настоящее время на данном участке отсутствует целый фрагмент асфальтового покрытия, что создает серьезные неудобства для пешеходов. После дождя участок и вовсе превращается в грязевую лужу, парализуя передвижение горожан. Особенно остро эта проблема затрагивает маломобильных граждан.

«Улица Коваленко – важная пешеходная артерия района, и ее состояние должно соответствовать нормативным требованиям. Мы призываем Администрацию оперативно отреагировать и организовать ремонт тротуара», — отметил координатор Народного фронта в РМ Антон Нырков.

Общественники настаивают на безотлагательном устранении дефекта дорожного покрытия и проведении плановых работ по поддержанию пешеходной инфраструктуры в надлежащем состоянии.