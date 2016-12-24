В Саранске общественники обращают внимание властей на тротуар с «исчезнувшим» асфальтом

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Активисты молодежного крыла регионального отделения Народного фронта обратили внимание Администрации города на неудовлетворительное состояние тротуара по улице Коваленко - от дома № 4 до дома № 6.
В настоящее время на данном участке отсутствует целый фрагмент асфальтового покрытия, что создает серьезные неудобства для пешеходов. После дождя участок и вовсе превращается в грязевую лужу, парализуя передвижение горожан. Особенно остро эта проблема затрагивает маломобильных граждан.
«Улица Коваленко – важная пешеходная артерия района, и ее состояние должно соответствовать нормативным требованиям. Мы призываем Администрацию оперативно отреагировать и организовать ремонт тротуара», — отметил координатор Народного фронта в РМ Антон Нырков.
Общественники настаивают на безотлагательном устранении дефекта дорожного покрытия и проведении плановых работ по поддержанию пешеходной инфраструктуры в надлежащем состоянии.
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