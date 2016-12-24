Поздравление Главы Мордовии с Днём работника статистики

«Он - наш Герой!»
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Уважаемые работники службы государственной статистики по Республике Мордовия!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современном мире статистика имеет огромное значение. Точные и актуальные данные помогают принимать управленческие решения, контролировать социально-экономические процессы и улучшать качество жизни людей.
Региональная статистическая служба прошла долгий путь развития и сегодня представлена как современное высокотехнологичное ведомство. Благодаря инновациям и новым методам Мордовиястат успешно справляется со своими задачами.
Дорогие друзья! От всей души благодарю вас за профессионализм, упорство и искреннюю преданность своему делу! Желаю крепкого здоровья, успехов и благополучия!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
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