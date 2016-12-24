Предпринимателям Мордовии расскажут о решении актуальных бизнес-вопросов

«Это наша история, наша основа»
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
В Центре Мой Бизнес благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» состоится День открытых дверей. У участников встречи будет возможность обсудить актуальные бизнес-вопросы с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мордовии, председателем Мордовского республиканского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» – Еленой Юрченковой.
На мероприятии рассмотрят такие важные темы, как:
- Роль Уполномоченного в защите прав и интересов бизнеса: получение поддержки при решении споров с контролирующими органами и эффективное взаимодействие с государственными структурами.
-Участие в деловых объединениях — инструмент для развития бизнеса: почему важно быть частью профессиональных сообществ, какие возможности они открывают для МСП.
- Как избежать штрафов: актуальные вопросы взаимодействия с Роскомнадзором.
Будут проанализированы ошибки предпринимателей и предложены способы их предотвращения.
Участие в мероприятии станет отличной возможностью не только получить актуальную информацию, но и наладить прямой диалог между представителями бизнес-сообщества и органами власти.
Требуется предварительная регистрация. День открытых дверей состоится 25 июня в 12:00. Встреча пройдет в Центре «Мой бизнес» по адресу в Саранске: ул. Московская 14, 2 этаж.
Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии