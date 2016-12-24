Предпринимателям Мордовии расскажут о решении актуальных бизнес-вопросов

В Центре Мой Бизнес благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» состоится День открытых дверей. У участников встречи будет возможность обсудить актуальные бизнес-вопросы с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мордовии, председателем Мордовского республиканского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» – Еленой Юрченковой.

На мероприятии рассмотрят такие важные темы, как:

- Роль Уполномоченного в защите прав и интересов бизнеса: получение поддержки при решении споров с контролирующими органами и эффективное взаимодействие с государственными структурами.

-Участие в деловых объединениях — инструмент для развития бизнеса: почему важно быть частью профессиональных сообществ, какие возможности они открывают для МСП.

- Как избежать штрафов: актуальные вопросы взаимодействия с Роскомнадзором.

Будут проанализированы ошибки предпринимателей и предложены способы их предотвращения.

Участие в мероприятии станет отличной возможностью не только получить актуальную информацию, но и наладить прямой диалог между представителями бизнес-сообщества и органами власти.

Требуется предварительная регистрация. День открытых дверей состоится 25 июня в 12:00. Встреча пройдет в Центре «Мой бизнес» по адресу в Саранске: ул. Московская 14, 2 этаж.

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.