Жители Мордовии могут активно отметить Международный день йоги

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21 июня отмечается Международный день йоги. Это праздник для всех поклонников древней практики совершенствования духа и тела. Саранск и Рузаевка тоже не останутся в стороне от событийных мероприятий.
В столичном парке им. А. С. Пушкина с 12:00 все желающие смогут попрактиковаться в искусстве йоги. Занятия будут проводиться под открытым небом в сопровождении опытных преподавателей. В программе также гонг медитация, индийские танцы под национальную музыку, чай и восточные сладости.
В рузаевском парке культуры и отдыха занятия йогой начнутся в 11.00. Кроме того здесь запланировано проведение конкурсов и тренировка с местными спортсменами.
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