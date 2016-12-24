В Саранске отменили ближайшие ярмарки выходного дня

По информации городской Администрации, в Саранске 14 июня отменяются ярмарки выходного дня



Работа ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров возобновится 21 июня на традиционных площадках:



- ул. Веселовского (между МУК «Дом культуры «Луч» и ТК ООО «Ринг»)

- ул. Косарева (в районе жилых домов №№ 76, 78, 80)

- ул. Энгельса (в районе лицея №26).