В Саранске отменили ближайшие ярмарки выходного дня

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По информации городской Администрации, в Саранске 14 июня отменяются ярмарки выходного дня

Работа ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров  возобновится 21 июня на традиционных площадках:

-  ул. Веселовского (между МУК «Дом культуры «Луч» и ТК ООО «Ринг»)
-  ул. Косарева (в районе жилых домов №№ 76, 78, 80)
- ул. Энгельса (в районе лицея №26).

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