Большегрузы оккупировали полосы дорог в Саранске

В региональное отделение Народного фронта поступило 8 обращений от жителей Саранска с жалобами на критическую ситуацию с парковкой большегрузов на городских улицах. Водители крупногабаритных автомобилей оставляют свои транспортные средства прямо на проезжей части, из-за чего вместо 2-3 полос движения на дороге фактически становится на одну меньше.

При этом, как утверждают горожане, в вечернее время суток количество припаркованных на дорогах большегрузов резко увеличивается. Особую опасность это создает при выезде со дворов – припаркованные фуры полностью перекрывают обзор, не позволяя водителям увидеть приближающийся транспорт.

По мнению общественников, проблема приобрела системный характер: такая парковка не только портит облик города, но и создает реальную угрозу безопасности дорожного движения.

Представители Народного фронта в РМ направили обращение в администрацию городского округа Саранск с требованием принять меры и усилить контроль за соблюдением правил парковки.