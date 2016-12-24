Врач из Мордовии награждена медалью Луки Крымского

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки Крымского награждена заведующая отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5» Ирина Александровна Антипова.