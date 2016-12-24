Врач из Мордовии награждена медалью Луки Крымского

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Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки Крымского награждена заведующая отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5» Ирина Александровна Антипова.
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