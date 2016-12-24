В Саранске на площади Тысячелетия заменят более 2 тысяч кв метров брусчатки

Мэр Саранска Владимир Быков в телеграм рассказал, на каком этапе сейчас находятся масштабные работы.

«На данный момент полностью снято старое плиточное покрытие, выполнен разбор основания под зеленую зону. Сотрудники подрядной организации приступили к устройству новой брусчатки. В работе также устройство бортового камня и лотков под ливневую канализацию».

Контактом предусматривается завершение работ до 1 октября 2025 года.

Также в этом году запланирован ремонт лестницы с улицы Л. Толстого и обустройство зеленой зоны. При этом, будет установлено дополнительное освещение.