Артём Здунов принял участие в межрегиональном детско-молодежном форуме «Татарстан - Мордовия»

В Республике Татарстан на базе «Университета Иннополис» со 2 по 7 июня проходит межрегиональный детско-молодежный форум «Татарстан-Мордовия». Еще год назад в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Сочи, его предложили провести представители отделения Движения Первых Мордовии и Татарстана. Эта инициатива была поддержана руководителями субъектов – отличный формат для молодых людей обменяться опытом, лучшими практиками, познакомиться с культурами двух регионов и запланировать совместные межрегиональные мероприятия.

В Казань и Иннополис съехались около 200 молодых людей из двух республик – это представители Совета Первых первичных, местных и региональных отделений Движения. Главная идея форума – укрепление межнационального мира и формирование патриотизма среди подрастающего поколения.

3 июня в работе форума принял участие Глава Мордовии Артём Здунов. Вместе с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым он встретился с подростками из Движения Первых. Общение прошло в формате «вопрос-ответ» - ребята задавали спикерам интересующие их вопросы об отношениях детей и взрослых, детстве, учебе и работе во время летних каникул, истории и многом другом.

В ходе разговора с ребятами Раис Татарстана и Глава Мордовии поделились своими взглядами на военно-патриотическую игру «Зарница 2.0». Артём Здунов отметил, что недавно посещал эти состязания: «Очень мало осталось схожего с тем, что было в нашем детстве. Мы хорошо ориентировались на местности, нас учили общаться, командно достигать цели. Сейчас задачи более сложные, а техническое оснащение современной «Зарницы» – просто космос!»

Рустам Минниханов добавил: «Участие в сегодняшней «Зарнице» дает огромные возможности!»

На вопрос о важности учителей и наставников Раис Татарстана поделился своим видением: «Роль учителя, наставника сегодня немного занижена. В мое время учитель был настоящим авторитетом. И это было правильно!»

Артём Здунов отметил, что самые главные учителя в жизни каждого человека – это родители, братья и сестры. Благодаря их примеру можно избежать многих ошибок. «При этом авторитет учителя очень важен. Когда ты молодой, впитываешь все, как губка – какой авторитет окажется рядом в этот период, таким ты и вырастешь. Мне с учителями очень повезло!»

В продолжение темы легкоатлетка из Мордовии поинтересовалась, как спорт помогает в работе и как справиться с неудачами и поражениями. Глава РМ Артём Здунов посоветовал подросткам: «После любого поражения нужно собраться, начать чуть больше работать. Не зря я говорю, что тренер очень важный человек – он насквозь знает своих ребят, всегда подскажет и направит в нужное русло». Главы республик сошлись во мнении, что поражение нужно воспринимать как толчок к дальнейшему развитию – поможет проанализировать и проработать свои ошибки.

В своем ответе на один из вопросов, связанных с общественной деятельностью, Артём Здунов подчеркнул важность театрального искусства, самодеятельности и самоуправления в развитии молодежи: «В свое время и мы участвовали в самодеятельности. К нам в школу, институт приходили сотрудники театра, ставили постановки. И сейчас очень поддерживаю самодеятельность – она учит человека правильно изъясняться, не бояться презентовать себя».

Рустам Минниханов остановился на роли Движения Первых: «В эту организацию нужно вовлекать всех. Наша задача – совместно с Движением воспитать поколение будущего, патриотов своей страны».

Участники встречи подняли вопрос и о фальсификации исторических событий. Артём Здунов сравнил эти попытки с попытками обидеть родителей, национальность человека. «К этому может быть только одно отношение – отрицательное. Знание истории дает нам свободу от таких фальсификаций – мы не будем обращать на них внимание. И себя в обиду не дадим!»

«Человек должен быть образован по всем направлениям. Искусственный интеллект помогает, но мозги должны работать, а человек всегда должен учиться, пополнять свои знания», - поддержал Рустам Минниханов.

На протяжении часа главы регионов общались с участниками форума, в адрес Рустама Минниханова и Артёма Здунова прозвучало еще много важных вопросов, ребята не хотели отпускать спикеров – им был очень интересен их жизненный опыт.

В рамках рабочей поездки на форум руководитель Мордовии также побывал в детском саду № 321 города Казани, где в прошлом году открыли первичное отделение Движения Первых. Совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания разработана специализированная программа учебного процесса, налажено сотрудничество с одной из гимназий Татарстана по проведению совместных занятий школьников с дошколятами. Также Глава Мордовии посетил Дом Движения Первых Республики Татарстан – здесь прошла презентация лучших практик регионального отделения.

Планируется, что в следующем году межрегиональный детско-молодежный форум «Татарстан - Мордовия» пройдет на мордовской земле.