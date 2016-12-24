После вмешательства Народного фронта в сквере на улице Гожувская сделали уличное освещение

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На благоустройство площади у ФОКа и сквера около Администрации Октябрьского района Саранска было выделено 38 миллионов рублей. После завершения работ сквер на улице Гожувская стал популярным местом отдыха у жителей микрорайона.
Однако с момента проведенного благоустройства территория оставалась без освещения, хотя фонарные столбы были установлены.
Народный фронт Республики Мордовия обратился в Администрацию городского округа Саранск с требованием устранить проблему. В настоящее время работы по подключению освещения завершены.
Теперь жители Октябрьского района могут комфортно проводить время в сквере в любое время суток.
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В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
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