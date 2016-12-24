В Саранске рядом с фонтаном «Одуванчик» установили лавочки

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В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
Мэр Саранска Владимир Быков сообщил в телеграм, что такая просьба поступила в ходе недавнего онлайн-эфира в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте от жительницы города Елизаветы Алямкиной.
Спустя неделю после прямого эфира лавочки рядом с фонтаном были установлены.
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В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
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