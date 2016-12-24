В Саранске приступили к ремонту пешеходных тротуаров

В этом году на ремонтные работы пешеходных зон в столице Мордовии выделено более 30 миллионов рублей. Всего запланирован ремонт 33 тротуаров общей протяженностью более 7 километров.

Как сообщил в телеграм мэр Саранска Владимир Быков, сегодня подрядная организация уже проводит ремонт тротуара на левом берегу реки Саранки вблизи парка им. А.С. Пушкина.