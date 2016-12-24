В Саранске отремонтируют лифты в 16 многоквартирных домах

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Как сообщает саранская мэрия, в  связи с отсутствием решений собственников помещений Администрацией городского округа Саранск приняты решения о проведении капитального ремонта общего имущества в следующих многоквартирных домах. 

- пр-кт 70 лет Октября, д. 80
- пр-кт 70 лет Октября, д. 90
- пр-кт 70 лет Октября, д. 96
- пр-кт 70 лет Октября, д. 112
- пр-кт 70 лет Октября, д. 116
- пр-кт 70 лет Октября, д. 122
- ул. Гожувская, д. 6
- ул. Гожувская, д. 14
- ул. Гожувская, д. 36
- ул. Гожувская, д. 37
- ул. Гожувская, д. 38
- ул. Косарева, д. 19Б
- ул. Севастопольская, д. 78
- ул. Севастопольская, д. 84
- ул. Севастопольская, д. 88
- ул. Севастопольская, д. 90.

В перечисленных МКД будет производиться ремонт лифтов.

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