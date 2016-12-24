В Саранске отремонтируют лифты в 16 многоквартирных домах

Как сообщает саранская мэрия, в связи с отсутствием решений собственников помещений Администрацией городского округа Саранск приняты решения о проведении капитального ремонта общего имущества в следующих многоквартирных домах.

- пр-кт 70 лет Октября, д. 80

- пр-кт 70 лет Октября, д. 90

- пр-кт 70 лет Октября, д. 96

- пр-кт 70 лет Октября, д. 112

- пр-кт 70 лет Октября, д. 116

- пр-кт 70 лет Октября, д. 122

- ул. Гожувская, д. 6

- ул. Гожувская, д. 14

- ул. Гожувская, д. 36

- ул. Гожувская, д. 37

- ул. Гожувская, д. 38

- ул. Косарева, д. 19Б

- ул. Севастопольская, д. 78

- ул. Севастопольская, д. 84

- ул. Севастопольская, д. 88

- ул. Севастопольская, д. 90.

В перечисленных МКД будет производиться ремонт лифтов.