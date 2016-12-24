Активисты Народного фронта и предприниматели Мордовии доставили гуманитарный груз бойцам СВО

«Олимпиада заканчивается, а дружба только начинается»
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
Общественная организация «Терентич Тим» и представители Народного фронта в РМ обеспечили доставку очередной гуманитарной помощи военнослужащим в зоне СВО. Общая стоимость груза в этот раз составила 1,2 миллиона рублей.
В состав груза вошли:
- Автомобильные покрышки и диски
- Специальные средства ( радиостанции, бронежилеты и каски)
- Медицинские средства (лекарственные препараты, физрастворы и шприцы)
- Оборудование для БПЛА
- Специальное снаряжение и бытовые товары.
Отдельная часть груза была направлена в госпиталь Краснодона – сюда привезли медицинское оборудование и перевязочные материалы. А в детский социально-реабилитационный центр в Новокиевке Херсонской области были доставлены детские вещи и игрушки, а также канцелярские товары..
Поддержать бойцов спецоперации из Мордовии можно, перечислив любую посильную сумму в фонд «Всё для Победы!» по ссылке.
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