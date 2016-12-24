Активисты Народного фронта и предприниматели Мордовии доставили гуманитарный груз бойцам СВО

Общественная организация «Терентич Тим» и представители Народного фронта в РМ обеспечили доставку очередной гуманитарной помощи военнослужащим в зоне СВО. Общая стоимость груза в этот раз составила 1,2 миллиона рублей.

В состав груза вошли:

- Автомобильные покрышки и диски

- Специальные средства ( радиостанции, бронежилеты и каски)

- Медицинские средства (лекарственные препараты, физрастворы и шприцы)

- Оборудование для БПЛА

- Специальное снаряжение и бытовые товары.

Отдельная часть груза была направлена в госпиталь Краснодона – сюда привезли медицинское оборудование и перевязочные материалы. А в детский социально-реабилитационный центр в Новокиевке Херсонской области были доставлены детские вещи и игрушки, а также канцелярские товары..

Поддержать бойцов спецоперации из Мордовии можно, перечислив любую посильную сумму в фонд «Всё для Победы!» по ссылке.