Активисты Народного фронта и предприниматели Мордовии доставили гуманитарный груз бойцам СВО

Репортер

Общественная организация  «Терентич Тим» и представители Народного фронта в РМ обеспечили доставку очередной гуманитарной помощи военнослужащим в зоне СВО. Общая стоимость груза в этот раз составила 1,2 миллиона рублей.

В состав груза вошли:
- Автомобильные покрышки и диски
- Специальные средства ( радиостанции, бронежилеты и каски)
- Медицинские средства (лекарственные препараты, физрастворы и шприцы)
- Оборудование для БПЛА
- Специальное снаряжение и бытовые товары.

Отдельная часть груза была направлена в госпиталь Краснодона – сюда привезли медицинское оборудование и перевязочные материалы. А в детский социально-реабилитационный центр в Новокиевке Херсонской области были доставлены детские вещи и игрушки, а также канцелярские товары..

Поддержать бойцов спецоперации из Мордовии можно, перечислив любую посильную сумму в фонд «Всё для Победы!» по ссылке.

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