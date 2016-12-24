Росприроднадзор разбирается в обстоятельствах гибели рыбы в Ардатовском районе Мордовии

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Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии проводит надзорные мероприятия в Ардатовском районе республики. 17 мая на основании поступившего от жителей обращения о заморе рыбы в реке Алатырь в районе поселка Тургенево инспекторы ведомства оперативно выехали на место.
По информации ведомства, совместно со специалистами лаборатории ЦЛАТИ по ПФО было проведено обследование акватории, береговой полосы реки и прилегающей территории, произведены необходимые отборы проб.
Для установления возможных источников загрязнения реки, пробы воды также отобраны в нескольких точках в районе, в том числе в реках Инсар и Татар-Веленлей, впадающих в Алатырь выше по течению от поселка Тургенево.
Отмечается, что по результатам лабораторных исследований будет принято решение о дальнейших действиях ведомства в рамках имеющихся полномочий.
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