Мордовию включили в состав земель, пригодных для виноградорства

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В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
По информации Минсельхоза РМ, вопрос рассматривался на заседании правления Ассоциации виноградарей и виноделов России. В ходе обсуждения было принято решение включить Мордовию в виноградо-винодельческие зоны страны.
Можно отметить, что виноградники уже появились в республике. Компания «Край земли» в Ардатовском районе произвела высадку винограда на площади 10 гектаров.
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В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
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