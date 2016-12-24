Мордовию включили в состав земель, пригодных для виноградорства

По информации Минсельхоза РМ, вопрос рассматривался на заседании правления Ассоциации виноградарей и виноделов России. В ходе обсуждения было принято решение включить Мордовию в виноградо-винодельческие зоны страны.

Можно отметить, что виноградники уже появились в республике. Компания «Край земли» в Ардатовском районе произвела высадку винограда на площади 10 гектаров.