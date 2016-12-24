В Мордовии на трассе «Саранск - Сурское - Ульяновск» в ДТП погибли четыре человека

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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
По информации Госавтоинспекции республики, 18 мая в 17 часов 32 минуты на автодороге «Саранск - Сурское - Ульяновск» в Чамзинском районе 63-летний водитель грузовика «МАЗ» с полуприцепом, по предварительным данным, в нарушение правил выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной «Луидор» под управлением 34-летнего водителя. В результате ДТП произошло возгорание транспортных средств.
Передвигавшиеся в автомобиле «Луидор» водитель и его 31-летняя супруга, а также еще одна семейная пара от полученных травм скончались на месте происшествия.
По данным Госавтоинспекции, водитель автомашины «МАЗ» трезв.
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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
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