В Ковылкино строится новая транспортная развязка

В Мордовии в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведется строительство транспортной развязки с путепроводом через железнодорожные пути на автомобильной дороге «г. Ковылкино - г. Краснослободск - с. Ельники - с. Первомайск».

Первым этапом выполняются работы по разборке существующих дорожных сооружений, демонтажу зданий и сооружений, а также выкупу земельных участков. Площадка освобождается от существующих коммуникаций путем их переустройства. Параллельно выполняются работы по заготовке материальных ресурсов.

Проектом предусмотрено строительство трех путепроводов, соединенных между собой армогрунтовыми насыпями. Длина первого путепровода составляет 53,089 метра, второго 95,169 метра, третьего 53,089 метра. Работы по строительству путепроводов будут выполняться параллельно. Предусмотрено устройство барьерного и перильного ограждения, а также пешеходного тротуара шириной 2,25 метра.

Вторым этапом будет проводиться уширение и усиление конструкции дорожной одежды подъездных улиц для обеспечения доступа автомобильного транспорта к путепроводам, устройство наружного освещения и благоустройство.

Основные строительно-монтажные работы по объекту развернуты в этом году. Подрядная организация ООО «МДС» проводит работы на участке автодороги, протяженностью 3,8 км. Срок их выполнения по контракту с декабря 2024 по декабрь 2026 года. Объект является крупным и капиталоемким. Ввод его в эксплуатацию позволит использовать новую транспортную инфраструктуру, в обход железнодорожного переезда.