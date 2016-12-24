Мордовия по итогам 2024 года вошла в число лидеров по изобретательской активности

Мордовия по итогам 2024 года является лидером по изобретательской активности в ПФО, а в масштабах всей страны занимает престижное третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.



Коэффициент изобретательской активности в республике составляет 3,58 - это самый большой показатель в ПФО и значительно выше, чем средний коэффициент по России (2,39). Эти результаты отмечены в отчете Федеральной службы по интеллектуальной собственности за 2024 год.



Число заявок на изобретение и полезную модель за последние три года в Мордовии выросло на 51%. В 2024 году было подано 5 заявок на регистрацию региональных брендов - здесь наша республика также в лидерах по стране (по 5 заявок только у Мордовии, Рязанской и Ярославской областей).