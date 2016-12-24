В аэропорту Саранска провели аварийно-спасательные учения

Главная задача учений состояла в отработке скоординированных действии в случае ЧП с самолетом, который потерпел бедствие во время захода на посадку.



По легенде учений, выполнявшее рейс «Москва-Саранск» воздушное судно совершило жесткую посадку. При этом была повреждена одна из основных стоек шасси самолета, произошел разлив топлива и вспыхнул пожар.



В ходе учений возгорание было ликвидировано пожарными подразделениями, оказана помощь экипажу и пассажирам при экстренной эвакуации из самолета, а также проведены другие мероприятия.



Максимально приближенная к реальности ситуация позволила оценить и подтвердить готовность служб аэропорта к немедленному реагированию и оперативному взаимодействию в условиях чрезвычайного происшествия.