В аэропорту Саранска провели аварийно-спасательные учения

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Главная задача учений состояла в отработке скоординированных действии в случае ЧП с самолетом, который потерпел бедствие во время захода на посадку.
По легенде учений, выполнявшее рейс «Москва-Саранск» воздушное судно совершило жесткую посадку. При этом была повреждена одна из основных стоек шасси самолета, произошел разлив топлива и вспыхнул пожар.
В ходе учений возгорание было ликвидировано пожарными подразделениями, оказана помощь экипажу и пассажирам при экстренной эвакуации из самолета, а также проведены другие мероприятия.
Максимально приближенная к реальности ситуация позволила оценить и подтвердить готовность служб аэропорта к немедленному реагированию и оперативному взаимодействию в условиях чрезвычайного происшествия.
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