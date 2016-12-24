Игорь Комаров участвует в работе Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»

16 мая 2025 года в Казани полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в пленарном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». В мероприятии также участвовали: заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, замруководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.

Заседание в IT-парке им. Башира Рамеева собрало около 100 представителей разных стран для обсуждения опыта России и государств исламского мира в сфере молодежной политики, общих вызовов и совместных действий. В числе участников встречи – государственные и общественные деятели, лидеры духовных институтов мировых религий, представители культурных и научных кругов Алжира, Ирана, Кувейта, ОАЭ, Омана, Палестины, Туниса, Турции, Узбекистана и других стран.

Группу стратегического видения «Россия – исламский мир» возглавил глава Татарстана Рустам Минниханов. Заседание началось с чтения Священного Корана.

Поздравительное приветствие Президента РФ Владимира Путина участникам мероприятия зачитал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин: «На протяжении столетий наша многонациональная страна была открыта для взаимодействия со странами Исламского мира. И сегодня, несмотря на сложную международную обстановку, мы продолжаем успешно и последовательно расширять экономические, научные, образовательные, гуманитарные и межрегиональные контакты».

Марат Хуснуллин отметил значительный рост экономических показателей за последние пять лет в отношениях России и стран Организации исламского сотрудничества: объем торговли товарами увеличился в 2 раза, торговли услугами – в 4 раза, взаимный турпоток - в 2,5 раза, достигнув 19 миллионов человек в 2024 году.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил: «Действующая модель молодежной политики в России, несмотря на недолгий срок её существования, доказывает свои преимущества и демонстрирует эффективность. Активная поддержка нашей молодежи стала фундаментом успешного противодействия российского общества внешнему давлению и позволяет уверенно смотреть в будущее. Наши подходы учитывают социальные, культурные и экономические особенности территорий и обществ без навязывания политических лозунгов и жестких моделей. Мы открыты для диалога и обмена лучшими практиками в этой сфере».

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул значимость сохранения исторической памяти для молодого поколения, ведь молодежь составляет порядка 70% населения стран исламского мира: «Крайне важно, чтобы молодежь осознавала высочайшую ценность мира, который завоевали наши предки в самой кровопролитной войне в истории. Знание и уважение к истории формируют чувство патриотизма и ответственности за будущее».

Группа стратегического видения – одна из основных площадок взаимодействия России и мусульманских государств. В рамках заседания были затронуты проблемы реализации обучающих программ, образовательных и исследовательских проектов, проведения международных конференций и семинаров, общественно-просветительских мероприятий, расширения сотрудничества российских и зарубежных партнерских университетов.

В этот день Игорь Комаров также посетил Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала, где директор рассказал ему о подготовке к XI Всемирной театральной олимпиаде, которая пройдет в июне в новом здании театра. Он отметил, что олимпиада станет важной площадкой для дальнейшего развития культурных отношений со странами, в том числе между молодежью.