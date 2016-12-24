В Мордовии будут производить высокоэффективный препарат для увеличения урожайности

По информации Минсельхоза РМ, инновационный препарат «БиоЦинк» представляет для агропромышленного комплекса большой интерес. В его основе действующее вещество – оксид цинка (48 %). Использование высокоэффективных препаратов на основе оксида цинка позволит увеличить урожайность сельскохозяйственных культур на 10-30 %, снизить дозы минеральных удобрений на 40-50 % и сохранить плодородие почвы.

При этом, ряд зарубежных компаний с аналогичными препаратами на рынке удобрений прекратили или сильно ограничили свою деятельность в нашей стране.

Разработчиком препарата является резидент Технопарка Мордовии ООО «БиоЦинк». В настоящее время препарат проходит государственную регистрацию в Минсельхозе России.