В Мордовии будут производить высокоэффективный препарат для увеличения урожайности

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По информации Минсельхоза РМ, инновационный препарат «БиоЦинк» представляет для агропромышленного комплекса большой интерес. В его основе действующее вещество – оксид цинка (48 %). Использование высокоэффективных препаратов на основе оксида цинка позволит увеличить урожайность сельскохозяйственных культур на 10-30 %, снизить дозы минеральных удобрений на 40-50 % и сохранить плодородие почвы.
При этом, ряд зарубежных компаний с аналогичными препаратами на рынке удобрений прекратили или сильно ограничили свою деятельность в нашей стране.
Разработчиком препарата является резидент Технопарка Мордовии ООО «БиоЦинк». В настоящее время препарат проходит государственную регистрацию в Минсельхозе России.
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