В Саранске Химмашевскому мосту требуется капитальный ремонт

Наш город

По поручению и.о. Председателя Правительства РМ Батыра Эмеева руководитель Госкомтранса Мордовии Василий Понедельников провел выездное совещание. Объектом осмотра стал соединяющий Центр и Химмаш мост через реку Инсар по ул. Коммунистической.

По информации ведомства, в апреле 2025 года было выполнено техническое обследование объекта. Вывод: требуется проведение капитального ремонта.

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