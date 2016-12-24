В Саранске Химмашевскому мосту требуется капитальный ремонт

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В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
По поручению и.о. Председателя Правительства РМ Батыра Эмеева руководитель Госкомтранса Мордовии Василий Понедельников провел выездное совещание. Объектом осмотра стал соединяющий Центр и Химмаш мост через реку Инсар по ул. Коммунистической.
По информации ведомства, в апреле 2025 года было выполнено техническое обследование объекта. Вывод: требуется проведение капитального ремонта.
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В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
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