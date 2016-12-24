В Саранске Химмашевскому мосту требуется капитальный ремонт

По поручению и.о. Председателя Правительства РМ Батыра Эмеева руководитель Госкомтранса Мордовии Василий Понедельников провел выездное совещание. Объектом осмотра стал соединяющий Центр и Химмаш мост через реку Инсар по ул. Коммунистической.

По информации ведомства, в апреле 2025 года было выполнено техническое обследование объекта. Вывод: требуется проведение капитального ремонта.