В Саранске пассажирам общественного транспорта станут «до лампочки» ветер и дождь

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Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
Службы благоустройства привели в Саранске в порядок символ (былого) светотехнического величия Мордовии - остановку в виде большой лампочки.
Кадрами произведенных работ в телеграм поделился саранский градоначальник Владимир Быков.
Примечательный остановочный павильон на улице Титова подлатали и покрасили, а также обновили лавочки.
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Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
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