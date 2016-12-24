В Саранске пассажирам общественного транспорта станут «до лампочки» ветер и дождь

Наш город

Службы благоустройства привели в Саранске в порядок символ (былого) светотехнического величия Мордовии -  остановку в виде большой лампочки.

Кадрами произведенных работ в телеграм поделился саранский градоначальник Владимир Быков.

Примечательный остановочный павильон на улице Титова подлатали и покрасили, а также обновили лавочки.

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