В Саранске пассажирам общественного транспорта станут «до лампочки» ветер и дождь

Службы благоустройства привели в Саранске в порядок символ (былого) светотехнического величия Мордовии - остановку в виде большой лампочки.

Кадрами произведенных работ в телеграм поделился саранский градоначальник Владимир Быков.

Примечательный остановочный павильон на улице Титова подлатали и покрасили, а также обновили лавочки.